Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşa devlet tarafından 2018 yılından bu yana bayram ikramiyesi verilmekte olup, bu Kurban Bayramında da ikramiyelerin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceği açıklandı.

Emekli İkramiyeleri ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli vatandaşların hem maaş hem de ikramiye için iki kez bankaya gidip mağdur olmamaları için maaş günlerinde ikramiyelerinde hesaplara yatıralacağını belirtti.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alan vatandaşlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alan vatandaşlara da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Maaşlarını diğer bankalardan alan vatandaşlar ise ödemeler 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

2020 Emekli ikramiyesi ne kadar?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında 12 milyon emekli vatandaşa 1000 TL emekli ikramiyesi veriliyor.

Emekli ikramiyelerinde zam var mı?

1000 TL olarak ödeneceği belirtilen emekli ikramiyelerinde 2020 yılı için bir zam söz konusu değil.