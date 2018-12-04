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Emeklilere 3 müjde birden! İkiye katlanacak

2019 yılında maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam yapılacak. Yüzde 4 olan ek ödemeler ikiye katına çıkarılacak.

04 Aralık 2018 Salı 19:48
Emeklilere 3 müjde birden! İkiye katlanacak

Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

İki kat ek ödeme

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya yükselecek. Düzenleme hayata geçerse maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.

Seyyanen zam

Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, geçtiğimiz hafta Meclis'e geldi. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek.

Hesap değişecek

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.


(Güneş)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:48
  1. Emekliye 2019'da yapılacak olan zamda farklılıklar giderilecek
  2. 4 olan ek ödeme ikiye katlanacak

YORUM YAZ

  • AlperAlper32 dk önce
    Yöneticiler onbinlerce tl maaş... size asgari üçret bir ay yaşayabilirseniz,tmm.
  • memomemo33 dk önce
    adamlar emekliye kaypını ödememek için enflasyonukağıt üzerinde düşürüyor...
  • Türkoğlu Türkoğlu 1 sa önce
    Umut fakirin ekmeği imiş...
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