Emekliler heyecanla bekliyor! Maaşlarda 269 lira artış olacak

Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Halen maaşı bin 224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme verilirken, bu oranların artırılması gündemde. Ek ödeme yüzde 9'a çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 42 ile 269 lira arasında artış olacak.

269 liraya kadar artış

Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), günümüzde ek ödeme oranının düşük kaldığını belirterek, oranın en az yüzde 9'a yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler her ay maaşlarının yüzde 9'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık gelirinde 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak.

En düşük maaşın ek ödemesi 69 liraya çıkacak

Halen en düşük emekli aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emekliye aylık 53,59 lira ek ödeme veriliyor. Oran yüzde 9 olursa, ek ödeme 96,47 liraya yükselecek.

En yüksek maaşın ek ödemesi 485 liraya çıkacak

Halen en yüksek emekli aylığı ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Bu maaşı alan emekliye verilen 215,63 liralık ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 485,16 liraya çıkacak.