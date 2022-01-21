Emekliler ek zam alacak mı? Ek zam maaşı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı verilme tarihi:

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022'deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak. Kanunun çıkmasının ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.

Emekliler de ek zam alacak mı?

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak. Dolayısıyla 2 bin 500 liradan daha düşük emekli maaşı alanlar da ek zamdan yararlnmış olacak. Bu düzenleme ile en az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.

Memurlar ve emekliler bu ayki maaşlarını ek zamsız aldı. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından memurlara ve emeklilere maaş farkları yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı birkaç gün içerisinde tebliğ ederek hesaplara yatırılması bekleniyor.

Memur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak??

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

SSK emeklilerine zamlı maaş ne zaman yatacak? 17-26 Ocak tarihleri arasında.

Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşı ne zaman hesaba yatacak? 25-28 Ocak tarihleri arasında.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Öğretmen, imam, bekçi ne kadar maaş alacak?

Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL’ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141’ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Ebe maaşı ne kadar?

Ebe maaşı 5 bin 59 lirada, 6 bin 449 liraya yükseldi.

Hemşire maaşı 2022 ne kadar?

Hemşire maaşı 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya yükseldi.

Baş komiser maaşı maaşı

Baş komiser maaşı 7 bin 670 liradan, 9 bin 778 liraya yükseldi.

Daire başkanı maaşı

Daire başkanı maaşı 10 bin 270 liradan, 13 bin 92 liraya yükseldi.

Kaymakam maaşı ne kadar?

Kaymakam maaşı 10 bin 726 liradan 13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı

Genel Müdür maaşı 15 bin 399 liradan, 19 bin 631 liraya yükseldi.

Emekli maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.