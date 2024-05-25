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Ekonomi Emekliler dikkat, SGK uyardı: Zaman aşımı var! Ne zaman? Emekli maaşları ile ilgili işte o detayı
Ekonomi

Emekliler dikkat, SGK uyardı: Zaman aşımı var! Ne zaman? Emekli maaşları ile ilgili işte o detayı

Yeniakit Publisher
2024-05-25 19:40:00 - 2024-05-26 01:42:44
Emekliler dikkat, SGK uyardı: Zaman aşımı var! Ne zaman? Emekli maaşları ile ilgili işte o detayı

SGK'nın hak düşürücü süre uygulamaları, emeklilerin belirli haklarını kullanmak için sınırlı bir zamanları olduğunu gösteriyor. Bu süreler içinde başvurulmadığı takdirde, bazı haklar geri dönülmez şekilde kaybedilebilir.

Emekli aylıklarında zaman aşımına uğramamak için emeklilerin SGK ile düzenli iletişim halinde olmaları ve haklarını takip etmeleri gerekiyor.

Zamanında başvuru yapmak ve gerekli belgeleri sunmak, hak kaybını önlemek için kritik adımlar olarak öne çıkıyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 97. maddesi çerçevesinde, SSK, BAĞ-KUR ve kamu görevlisi olarak sigortalanan kişiler için meslek hastalığı, iş kazası, vazife malullüğü ve ölüm gibi durumlarda bağlanması gereken aylık ve gelirlerde zaman aşımı mekanizması bulunmaktadır.

Bu mekanizma, hak elde edildiği tarihten itibaren beş sene içinde istenmeyen kısımların zaman aşımına uğrayacağını belirtir.

Eski Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, beş sene içinde talep edilmeyen gelir ve aylıklar zaman aşımı kapsamına girerdi. Ancak, 5510 Sayılı Kanun'da vatandaşların lehine düzenlemeler yapılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan müracaatın haklı bir nedene dayandığını ispatlayanlar için bu hüküm uygulanmaz.
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Dolayısıyla, bu kişilerin gelir ve aylıkları yazılı başvuru tarihinden itibaren takip eden ayın başından itibaren başlayacaktır.

2008'den önce SSK ve BAĞ-KUR'lu kişiler, gelir ve aylıklarını beş sene içinde almazlarsa herhangi bir ödeme alamazlardı. Ancak 2008'den sonra bu kural değişti ve bu tür bir zaman aşımı uygulaması ortadan kalktı.

Dolayısıyla, 4/1-a ve 4/1-b kapsamında yer alan kişiler, alınmayan gelir ve aylıklarını daha sonra talep ettiklerinde bütün gelir ve aylıkları ödenir.

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Yorumlar

Adalet

Yemin ediyorum bu bürokratlar sanki bir yerden emir almış gibi reisi tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bu bürokrat kar acilen görevden alınmalı

Gültekin

KAZANILMIŞ HAKLAR NASIL ZAMAN AŞIMINA UĞRUYOR, OYSA DAHA ÖNEMLİ KONULARDAKİ SORUNLAR İÇİN ZAMAN AŞIMI UYGULANMIŞ OLSA DEVLETİMİZİN BÜTÇE AÇIKLARI BİR HAYLİ HAFİFLER.
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