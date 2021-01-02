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Ekonomi Emekliler dikkat! İşte belli olacağı tarih
Ekonomi

Emekliler dikkat! İşte belli olacağı tarih

Emekliler ve memurlara yapılacak zam oranı için gözler 4 Ocak'a çevrildi. Açıklanacak Aralık enflasyonu ile yapılacak zam oranı da belli olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:53:00 -
Emekliler dikkat! İşte belli olacağı tarih

Memur ve emeklilerin gözü 2020 yılının aralık ayı enflasyon oranında. Aralık enflasyonu Pazartesi günü açıklanacak.

TRT Haber'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak. Bunun için gözler 4 Ocak'a çevrildi.

5 aylık enflasyon yüzde 7,02

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Emeklilerin gözü 4 Ocak'ta

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.

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