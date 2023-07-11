Emekliler dahil kimseyi mağdur etmeyeceğiz

MUHAMMET KUTLU TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, muhalefetin iddia ettiği şekilde emeklilerin mağdur edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Emeklilerimiz başta olmak üzere hiçbir kesim mağdur edilmeyecek. Çalışmalarımız sürüyor” dedi. TBMM’nin tatile gireceği 15 Temmuz’a kadar yapılacak çalışmalara ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Şahin şunlarız dile getirdi: “Meclis açılır açılmaz kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Önümüzdeki zaman çok kıymetli. 5 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçecektir.

Mağduriyetleri engelliyoruz

En başta memur maaşlarına ilişkin bir düzenlemeye ihtiyacımız vardı. Hemen onun yasal yapısı için çalışmalara başladık ve en düşük memur maaşını 22 bin lira olacak şekilde söz verilmişti. Onunla ilgili çalışmayı Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderdik. Çalışmalar sürüyor. Tabi asgari ücretteki artış, memur maaşlarının düzenlenmesiyle beraber EYT ile ilgili seçimden önce bir düzenleme yapıldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 Lira olacağı şekilde düzenlememizi yapmıştık. Sonrasında kademeli bir düzenlemeye ihtiyaç var. Çalışanlarımızın yatırdığı prime, çalıştığı süreye göre normal emeklilik prosedürüyle de emekli olan emeklilerimiz var. Onların işlemlerinin de devam etmesiyle ve emeklilerimizin bir hak mağduriyeti yaşamaması için bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bununla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda çalışıyoruz. Temel hedef, ne çalışanlarımızı ne emeklilerimizi enflasyona ezdirmemektir. Burada asıl hedefimiz bu.

Erdoğan söz verirse yapar!

15 Temmuz’da Meclis tatile girene kadar memur maaşlarına ilişkin düzenleme, vergilere ilişkin düzenleme ve ek bütçeye ilişkin düzenlemeyi yetiştirmeyi planlıyoruz. Yasal düzenlemeleri yaparken bizim politikalarımızın temelinde, ‘üretim, istihdam, ihracat ve cari açığın kapatılması’ var. Bunun için üretim ve istihdamı da zedelemeyecek şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Bir emekliyi finanse ederken çalışanlarımızın da dengesini bozmamamız gerekiyor. Bu amaçla yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç var. Onun için de çalışıyoruz. İnşallah emeklilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getireceğiz. Emeklilerimizin maaşlarındaki artışın daha iyi hale getirilmesinin yanı sıra emekliler için kademeli düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Emeklilerin statüsüne ve kademesine göre düzenleme yapılması gerekiyor. Sosyal güvenlik sisteminin yapısını ve dengesini de bozmamaya özen göstereceğiz. Herkes müsterih olsun. Biz bu güne kadar hiçbir vatandaşımızı, sosyal devlet anlayışıyla hiçbir zaman zor durumda bırakmadık. Enflasyona da ezdirmedik. Yine gerekeni yapacağız.

İstihdam ve yatırım artacak

İnşallah en kısa sürede de enflasyonun düşürülmesiyle beraber maaşlarının artmasının etkisini vatandaşlarımız ceplerinde hissedecektir. Tarım ürünlerinde de bereketli bir dönemdeyiz. Çiftçilerimiz onları memnun edecek taban fiyatlarının da etkisiyle bereketli bir yıl geçirecektir. Gelirleri artacaktır. Sanayicimizin, esnafımızın iş alanlarını da genişletmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta NATO görüşmeleri ve sonrasında Arap ülkeleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında ülkemizdeki istihdam ve yatırım ortamının çok daha iyiye gideceğini göreceğiz.”

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