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Ekonomi Emekliler aman dikkat: Bunu yaparsanız maaşınızdan olabilirsiniz!
Ekonomi

Emekliler aman dikkat: Bunu yaparsanız maaşınızdan olabilirsiniz!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 11:47:00 -
Emekliler aman dikkat: Bunu yaparsanız maaşınızdan olabilirsiniz!

Ankara'da, "Kredi alamayan memurlara, emeklilere ve kamu görevlilerine kredi çıkarılır" ilanıyla 99 kişiye senet ve fatura imzalatan, ardından da maaşlarına haciz getiren 7 kişi hakkında 30-954 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Ankara'da, "Kredi alamayan memurlara, emeklilere ve kamu görevlilerine kredi çıkarılır" ilanıyla 99 kişiye senet ve fatura imzalatan, ardından da maaşlarına haciz getiren 7 kişi hakkında 30-954 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Kamil K.Ö.'nün CİMER'e yaptığı başvuruda, Ünal K.'dan aylık yüzde 20 faizle 18 bin TL aldığını, kendisinden boş senet talep edildiğini ve zor durumda olması nedeniyle kabul ettiğini anlattı.

37 bin TL ödemesine rağmen senedinin geri verilmediğini, ayrıca borcunun daha bitmediği belirtilerek tehdit edildiğini anlatan Kamil K.Ö., senedin üzerine 90 bin TL yazılarak Ankara 8. İcra Dairesi'nde icraya verildiğini ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 7 şüphelinin, ilanlar bastırarak otobüs durakları, kahvehaneler ve benzeri yerlere yapıştırdıkları, faizle tefeci parası vermek için sosyal medya üzerinden de reklam paylaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ksmkuyumculuk.com internet adresi ve sosyal medya hesabı kullandıkları belirtildi.
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Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'tefecilik' suçundan Altan P. ve İbrahim M.'nin 30 yıla, Tahsin Yasin K.'nın 120, Bahri G.'nin 930, Ünal K.'nın 954, Cansu A.'nın 54 yıla kadar, Şerife K.'nın ise 234 yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianamede, şüphelilerin 99 mağdurdan 5 milyon TL lira haksız kazanç sağladı belirtildi.

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