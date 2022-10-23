Emekliler 8-9 bin lira almaya başladı! Flaş açıklama az önce geldi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli promosyonuna ilişkin konuştu. Promosyon rakamının SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirlendiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol asgari promosyon rakamlarını belirliyor. Bu protokol son olarak Mart 2020'de imzalanmıştı. O tarihten bugüne kadar ekonomik göstergeler çok değişti. Özel bankalar bunu dikkate alarak promosyon rakamlarını yükseltti ama kamu bankaları bu konuda adım atamadı.

Özel bankaların birbirleriyle rekabeti sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı. Bu konuda rekabet olmasaydı, bu rakamlar söz konusu olmazdı. Buna karşın kamu bankalarının rakamları hala çok düşük, onlar da bu yarışa katılmalı.

Çünkü Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubesi olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor."