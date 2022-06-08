Emekliler 3600 ek gösterge ikramiye farkını alacak mı? Emekli ikramiyesini almış memur ek gösterge artışı ile ikramiye farkını alır mı?
Emekliler 3600 ek gösterge artışı ile ikramiye farkını alacak mı? 3600 ek gösterge emekli maaşı ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği 3600 ek gösterge artışı nihayete erdi. Buna göre öğretme, polis, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yanında tüm memur ve emeklilerin ek göstergesinde 600 puanlık artış söz konusu oldu. Bu değişiklik ile hem emekliler hem de memurların yeni maaşları merak edilir oldu. Peki emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur ek gösterge artışı ile ikramiye farkını alır mı? 3600 ek gösterge emekli maaşı ikramiye farkı detayları.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelere ilişkin yeni tabloyu paylaştı. Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.
Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak. Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.
Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek.
Emekliler 3600 ek gösterge artışından yararlanacak mı?
Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşı artacak.
Ek gösterge artışı çalışan memurların maaşlarını etkileyecek mi?
Görevdeki memurların maaşlarında bir artışa neden olmayacak hatta kimi memurların maaşlarında az bir düşüşe neden olurken, kimi çalışanların maaşlarında ise 90-100 lira arasında bir artış yaratacak.
Ek gösterge ikramiye ve emekli maaş tablosu
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşesinde ek gösterge artışına ilişkin maaş ve ikramiye tablosunu şu şekilde paylaştı: