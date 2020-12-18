  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emekli zammı ne kadar? 2021 emekli ocak zammı
Ekonomi

Emekli zammı ne kadar? 2021 emekli ocak zammı

2021 emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlarca SGK, Bağkur, memur emeklisi 2021 emekli maaşı zammı ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve emeklinin zam oranı ne zaman belli olacak? Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranının ne kadar olacağını sorgulamakta. İşte 2021 Ocak emekli zammı enflasyon farkı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:51:00 - 2020-12-18 11:54:01
Emekli zammı ne kadar? 2021 emekli ocak zammı

2021 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde milyonlarca asgari ücretli çalışanın yayında bir o kadar da emekli ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zammı merak ediyor. Koronairüs salgını sürecinde esnaftan, işçiye memurdan emekliye kadar herkes bu salgındana olumsuz yönde etkilendi. Tam da bu ortamda 2021 emekli maaşı konusunda meraklı gözler emekliye yapılacak zam haberinde. 2021 ocak emekli zam haberi. Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahmini verileri ortaya çıkardı.

5 aylık dönemin verilerine bakıldığında emekli ocak zammı ile ilgili olarak bazı noktalar belirginleşti. Enflasyon oranında emekli ve memur zam allacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık dönemdeki zamları yüzde 7,02 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon doğrultusunda 3.02 puanlık bir fark eklenmesi netleşti. Şu an için net emekli maaşı zammı ne kadar 2021 sorusuna yanıt verebilmek adına aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Tam zam oranlarını, Temmuz 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyebilecek. Dolayısıyla bu 5 aylık verilerin ve ortaya çıkan oranların üstüne Aralık ayının verisi de ilave edilecek. Bunun yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’ün yaptığı seyyanen zam talebiyle alakalı açıklamalarının nasıl bir karşılık bulacağı da merak ediliyor.

Emekli zammı ne kadar?

Emekli maaşı zam oranı ne kadar olur? Ergün, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Aralık ayında TÜFE'deki artışın yüzde 1 olduğunu varsayarsak, TÜFE'de altı aylık kümülatif toplam yüzde 8,09 olur. Yani emekli, dul ve yetimlerin aylık ve gelirlerine 2021'nin ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı bu şekilde netleşir. Bu rakamdan hareketle 2000 yılından önce emekli olmuş, en düşük işçi emeklisi aylığı 2 bin 232 liradan 2 bin 413 liraya yükselir. Zamla gelen 181 lira günlük 6 liraya karşılık gelir. Bu da günlük sadece bir şişe süt demektir. Biz işte bunun için seyyanen zam talep ediyoruz." Emekli aylığı hesaplama kriteri ile ilgili değişiklik sebebiyle 2000 yılı sonrası emekli olanlara 2000 öncesi emekli olanların oldukça altında aylık bağlandığına vurgu yapan Ergün, sosyal güvenliğin eşitlik kuralının 4447 ve 5510 sayılı Kanunlarla bozulduğunu belirterek, sigortalı çalışma süresinin artmasına rağmen emekli aylıklarının düşmesi konusuna bir çözüm getirilmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler!
Medya

Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler! "Göreviniz öğrencilerin seks hayatını..."

Islak saçlarıyla ekran karşısında yorumlarda bulunmasıyla bilinen CHP'li sunucu Nevşin Mengü, yetişkin olarak değerlendirdiği öğrencilerin ü..
Buna ne diyecekler? İP'e olay soru
Gündem

Buna ne diyecekler? İP'e olay soru

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamasına tepki göste..
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay