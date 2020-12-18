Emekli zammı ne kadar? 2021 emekli ocak zammı

2021 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde milyonlarca asgari ücretli çalışanın yayında bir o kadar da emekli ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zammı merak ediyor. Koronairüs salgını sürecinde esnaftan, işçiye memurdan emekliye kadar herkes bu salgındana olumsuz yönde etkilendi. Tam da bu ortamda 2021 emekli maaşı konusunda meraklı gözler emekliye yapılacak zam haberinde. 2021 ocak emekli zam haberi. Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahmini verileri ortaya çıkardı.

5 aylık dönemin verilerine bakıldığında emekli ocak zammı ile ilgili olarak bazı noktalar belirginleşti. Enflasyon oranında emekli ve memur zam allacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık dönemdeki zamları yüzde 7,02 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon doğrultusunda 3.02 puanlık bir fark eklenmesi netleşti. Şu an için net emekli maaşı zammı ne kadar 2021 sorusuna yanıt verebilmek adına aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Tam zam oranlarını, Temmuz 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyebilecek. Dolayısıyla bu 5 aylık verilerin ve ortaya çıkan oranların üstüne Aralık ayının verisi de ilave edilecek. Bunun yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’ün yaptığı seyyanen zam talebiyle alakalı açıklamalarının nasıl bir karşılık bulacağı da merak ediliyor.

Emekli zammı ne kadar?

Emekli maaşı zam oranı ne kadar olur? Ergün, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Aralık ayında TÜFE'deki artışın yüzde 1 olduğunu varsayarsak, TÜFE'de altı aylık kümülatif toplam yüzde 8,09 olur. Yani emekli, dul ve yetimlerin aylık ve gelirlerine 2021'nin ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı bu şekilde netleşir. Bu rakamdan hareketle 2000 yılından önce emekli olmuş, en düşük işçi emeklisi aylığı 2 bin 232 liradan 2 bin 413 liraya yükselir. Zamla gelen 181 lira günlük 6 liraya karşılık gelir. Bu da günlük sadece bir şişe süt demektir. Biz işte bunun için seyyanen zam talep ediyoruz." Emekli aylığı hesaplama kriteri ile ilgili değişiklik sebebiyle 2000 yılı sonrası emekli olanlara 2000 öncesi emekli olanların oldukça altında aylık bağlandığına vurgu yapan Ergün, sosyal güvenliğin eşitlik kuralının 4447 ve 5510 sayılı Kanunlarla bozulduğunu belirterek, sigortalı çalışma süresinin artmasına rağmen emekli aylıklarının düşmesi konusuna bir çözüm getirilmesini istedi.