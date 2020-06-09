Emekli zammı belli oldu mu? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Nisan ayında emekli maaşına zam alanlar temmuz zammından faydalanacak mı? Koronavirüs salgını sürecinde en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltildi. Temmuz ayına sayılı günler kala emekli vatandaşlar “Emekli zammı belli oldu mu?” , “Emekli zammı ne kadar oldu?” , “Temmuz emekli zammı oranı” , “Emekli zammı temmuz” , “Emekli maaşı zam oranı 2020” , “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusunun cevabı.

Emekli ve memur maaşlarına her yıl iki kez zam yapılıyor. Yılın ilk zammı ocak ayında ikincisi ise temmuz ayında yapılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltildi. Salgın sebebiyle maaşlarına zam alan vatandaşlar temmuz zammından faydalanıp faydalanamayacaklarını merak ediyor.

Emekli zammı belli oldu mu?

Emekli maaşlarına enflasyon oranlarına göre yılda iki kez zam yapılıyor. İlk zam ocak ayında yapıldı. İkinci zam ise temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 3.16 çıkarken, Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki tahminler Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 4.4 olabileceğini gösterdi. Bu durumda memurların, emeklilerin zam oranı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e çıkacak.

Şayet temmuz ayında yapılacak olan zam yüzde 4.41 olursa en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisinin maaşı bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa yükselecek.

Koronavirüs sürecinde alınan kararla en düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkarılmıştı.

Temmuzda 4.41 olarak zam yapılırsa SSK'lı bir emekli en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek.

Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli aylığı 1500 TL’ye yükseltilmiş olan kişilerin normal aylıkları ile yükseltilmiş tutar arasındaki fark hazinece karşılanacak. Bunların normal aylıkları 1.500 TL’ye ulaşıncaya kadar, emekli aylıklarına 6 ayda bir yapılan zam yansıtılmayacak. Örneğin, normal aylığı 1.200 lira olan kişiye yapılan ödeme 1500 TL’ye yükseltilmiş olduğu için, temmuz ayında yüzde 5 maaş zammı olursa bu artıştan yararlanamayacak. Gelecek yıl ocak ayında yine yüzde 5 oranında maaş zammı olursa, bu emekli o artıştan da yararlanamayacak.

Emekli zammı ne zaman belli olur?

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı 3 Temmuz’da belli olacak.