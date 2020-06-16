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Ekonomi

Emekli zam 2020 temmuz emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020

Emekli zammı ne kadar olur? Emekli ve kamu görevlilerine ilk zam Ocak ayında; ikinci zam ise Temmuz ayında verilmektedir. Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesinin verilmesi emeklilere biraz olsun nefes aldıracak. Peki temmuzda emekli zammı ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:49:00 - 2020-06-16 17:54:40
Emekli zam 2020 temmuz emekli zam farkları ne zaman yatacak 2020

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz zammında. Emeklilere bilindiği üzere 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Bu bağlamda ilk zam Ocak ayında ikinci zam ise Temmuz ayında yapılıyor.

Emekliler için Temmuz zammı adım adım geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı, milyonların Temmuz zammının ipuçları geldi. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi, Temmuz'da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak. İşte tüm detaylar...

SGK Bağkur emekli zammı ne kadar?

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşirken, buna göre yüzde 0.57 fark oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57'ye yükseldi. Haziran enflasyonu bu oranı artıracak ya da düşürecek. Şu ana kadar gerçekleşen oran, memur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 121 ile 781 lira arasında artış yaşanacağını ortaya koyuyor.

Buna göre, en düşük maaş 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya, en yüksek maaş da 17 bin 102 liradan 17 bin 883 liraya yükselecek. Memur emeklileri Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak alacak. 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından, oluşan fark ay içerisinde hesaplara yatırılacak.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, beklenti anketindeki TÜFE tahminlerine göre yüzde 4.41 zam göründü. Bu artış ile gelirde 276 liraya varan yükseliş yaşanacak.

SSK ve BAĞ-KUR'lu emeklilerin maaşı ne kadar artacak?

Emekli maaşlarına her ay yüzde 4-5 oranına ek ödeme payı yansıtılıyor. Ek ödeme miktarı her yıl devlet memuru maaşının katsayısında yapılan artış üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu oranın düşük olduğundan şikayet eden emeklilere ses olan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ek ödemenin yüzde 10'a çıkarılmasını gündeme getirdi. Teklifin kabul edilmesi halinde ise SSK ve BAĞ-KUR'lu emeklilerin maaşında 361 TL'ye varan artış yaşanacak. Buna göre; net aylığı 1500 TL olan emekli maaşında ek ödeme tutarı 60 TL'den 150 TL'ye çıkacak.

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