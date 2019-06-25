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Emekli ve memura Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur Temmuz zammı, Haziran ayının son günlerinde SGK ve memur emeklilerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Zam oranı enflasyon oranına göre belirlendiği için gözler 2019 yılı ilk aylık enflasyon oranında. Peki 2019 emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuzda emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon tahminlerine göre muhtemel maaşlar ne olacak? İşte temmuzda emekli ve memur zamlı maaşları...

25 Haziran 2019 Salı 22:11
Emekli ve memura Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur Temmuz zammı, Haziran ayının son günlerinde SGK ve memur emeklilerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Zam oranı enflasyon oranına göre belirlendiği için gözler 2019 yılı ilk aylık enflasyon oranında. Peki 2019 emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuzda emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon tahminlerine göre muhtemel maaşlar ne olacak? İşte temmuzda emekli ve memur zamlı maaşları...

3 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak zam, enflasyon verileriyle direkt ilgili.

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor.

SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı.

5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu. Haziran enflasyonu ise 3 Temmuz’da ortaya çıkacak. Enflasyon yerinde saysa dahi bu zam cepte.

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir.

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

Dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye veriliyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yattı. Ağustos da emekliler için ikramiye ayı olacak.

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:11
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