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Ekonomi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerin yeni maaşı hesaplandı
Ekonomi

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerin yeni maaşı hesaplandı

Enflasyonun çok yüksek düzeylerde seyretmesi nedeniyle memur ve emekliler 2023 zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Uzmanlar mevcut enflasyon verilerini kullanarak memur ve emeklilerin tahmini 2023 maaşları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 01:15:00 -
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerin yeni maaşı hesaplandı

Ocak ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı alacak. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik rol oynayacak. Anketlere göre kasım ayında enflasyonun yüzde 3,10 artması bekleniyor. Bu orana göre, en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

2023 yılına doğru gidilirken milyonlarca memur ve emekli heyecanla alacakları zammı bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

Temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu?

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

Kasım ayı enflasyon tahmini

Memur ve emekli zammına ilişkin ipuçları da geliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu.

5 aylık enflasyona göre zamlar

Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda, memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 15,27, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 14,27 olması bekleniyor.

Bu oranlar baz alındığında en düşük memur ve emekli maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI
Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.499 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.944 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.355 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.320 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.810 TL

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