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Ekonomi Emekli ve memur zammı için dikkat çeken tahmin!
Ekonomi

Emekli ve memur zammı için dikkat çeken tahmin!

Memur ve emekliler zam oranının açıklanması için artık gün sayıyor. Kesin oran 3 Ocak'ta açıklanacak verilerle belli olacakken, tahminler gelmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:34:00 -
Emekli ve memur zammı için dikkat çeken tahmin!

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak zammı için 3 Ocak'a kilitlenirken, memur maaşı ve emekli maaşı zammı için ipucu da geldi. AA'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette Aralık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 8.54 oldu.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91 çıkacak. Ocak'ta yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91'i (yüzde 5 zam + 16.91 enflasyon farkı) bulacak.

Takvim'in haberine göre, bu tahminler ile en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 818 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 239 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 993 liraya yükselecek.

SSK emeklilerinde de en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 950 liraya çıkacak.

Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı ise 5 bin 279 lira seviyesine yükselecek.

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