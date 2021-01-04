Emekli ve memur maaşı zamları bugün belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi.

6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.