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Ekonomi Emekli ve memur aylıklarını arttıran teklif TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Emekli ve memur aylıklarını arttıran teklif TBMM'de kabul edildi

Yeniakit Publisher
2023-07-13 00:38:00 -
Emekli ve memur aylıklarını arttıran teklif TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Memur ve emekli maaşlarına ilişkin teklif ön sırada

Kabul edilen öneriyle en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Genel Kurul oylarıyla kabul edildi.

İsveç'in NATO üyeliği de görüşülecek

İYİ Parti'nin, "İsveç'in NATO üyeliği", Yeşil Sol Parti'nin "yargılanan gazeteciler" ve CHP'nin "vergi adaleti"ne ilişkin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine yönelik önerileri ele alındı.

Görüşmeler sonrası yapılan oylamalarda İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

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