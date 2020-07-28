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Aktüel

Emekli Tümgeneral İlbaş'tan Vali Akbıyık'a veda ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 18:58:17 -
Emekli Tümgeneral İlbaş'tan Vali Akbıyık'a veda ziyareti

HAKKARİ (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri kararının ardından emekliliğe sevk edilen Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, İlbaş’a huzurlu ve sağlıklı bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulundu.

Vali Akbıyık, Tümgeneral İlbaş'a günün anısına yöreye ait kilim hediye etti.

Veda ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk de hazır bulundu.

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