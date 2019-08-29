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Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak detayı açıkladı! Öyle bir şey söyledi ki 'İyi ki F-35 almadık' diyeceksiniz

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından önümüzdeki süreçte neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın F-35'ler konusunda verdiği bilgiler gündeme bomba gibi düştü. Karataş'ın açıklamaları sonrası, 'İyi ki F-35 almamışız' yorumları yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
Emekli Tümgeneral gündemi sarsacak detayı açıkladı! Öyle bir şey söyledi ki 'İyi ki F-35 almadık' diyeceksiniz

Türkiye'nin üretim ortağı olduğu F-35 projesinden çıkarılması gündemdeki yerini koruyor. Parasını ödediğimiz 4 adet F-35 uçağı da Amerika'da kalırken, bunların akıbeti henüz bilinmiyor. emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise bu uçakların Türkiye'ye teslim edilmesi durumunda da kullanılamayacağını belirtiyor. Karataş'ın verdiği teknik bilgiler ise "İyi ki F-35 almamış" dedirdetecek cinsten...

Beşinci nesil savaş uçaklarının uçan birer bilgisayar olduğunu vurgulayan Tümgeneral Karataş, F-35'lerin Türkiye'ye gelmesi halinde başımıza ne gibi sorunlar çıkabileceğini bir tivit dizisiyle anlattı. İşte Karataş'ın çok çarpıcı paylaşımları...

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Açıklamaya çalıştığım gibi F35 uçan bir bilgisayardır. Bu demektir ki uçuşa başlarken başlangıçta sisteme girebilmek için PIN koduna ihtiyacınız olacaktır. İnanmayacaksınız ama uçağı çalıştırabilmek için önce PIN kodunu yani şifrenizi gireceksiniz 'iddiasındayım'. Sonuç; F35 ile ABD'ye bağımlılık oranı %100 olacak ve ABD istemezse deniz kaplumbağası uçurmak zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, beşinci nesil savaş uçaklarının uçan birer bilgisayar olduğunu vurgulayarak F-35 uçakları hakkında çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

Karataş, şunları ifade etti:

"1.PIN Nedir?

PIN (Personal Identfication Number), içerisinde alfanümerik veya sayısal karakterleri barındıran, bir sistemde erişim hakkına sahip olmak için kullanılan parolalardır.

Şimdilik bu kadarını paylaşacağım. Neden şimdi bu konuyu açtım? Tahminlerinizi yazabilirsiniz.

2. Yavaş ve sırayla yazıp fikirlerinizi alacağım için öncelikle kusura bakmayın lütfen. Ben bile araştırmalarım sırasında öğrenince tamam ama bu kadar da olmaz dedim.

3. Gelen cevapların büyük bir bölümünde doğruya yakın cevaplar veriyorsunuz. Örnek; Akıllı telefonunuzu ve bilgisayarınızı açmak, bir ağa bağlanmak veya alışverişlerinizde kredi kartlarınızla harcama sırasında günlük hayatımızda PIN kodu kullanıyorsunuz. Bunlar tamam.

4. Daha önce S400 ve F35 tartışmaları başladığında ne demiştik; "F35A uçakları lojistik sistemi işletimi açısından milli lojistik sistemimizi hemen hemen devre dışı bırakacağı için özellikle dikkate alınması gereken önemli bir problem olarak karşımızda durmaktadır"

5. Devam etmiştik; "F35A uçaklarının işletimi Türkiye'nin kontrolünün dışına çıkacaktır. Bunlardan birincisi; Otonom Lojistik Bilgi Sistemi (Autonomic Logistics Information System-ALIS).

6. İlave etmiştik; "İkincisi; Performansa Dayalı Lojistik (Performance Based Logistics-PBL)’tir". ABD şirketinden hizmet alımı yapmanız nedeniyle tüm kontrolü #ABD’ne bırakarak F35A uçakları üzerindeki milli kontrolünüzü kaybetmiş olacaksınız.

7. Eski takipcilerim ile videolarımı izleyenlerin tamam bunları biliyoruz başka bir bilgi mi vereceksiniz? Dediklerini, yeni takibe başlayanların ise merakla izlediklerini tahmin ediyorum. Ama daha bitmedi.

8. Otonom Lojistik Bilgi Sistemi-ALIS, akıllı cep telefonu örneğinde olduğu gibi F35 lojistik sistemini kontrol etmek için mevcut durumda 65’den fazla uygulamadan oluşmaktadır. Tüm ömür boyunca sistemin bir veya iki yılda güncellemeleri yapılacaktır.

9. ALIS, Türk Hava Kuvvetleri’nin harekat ve eğitim, bakım ve ikmal zincirinin tamamını kontrol edecek, birliklerinizin tüm bilgileri Türkiye’nin yanısıra şirket ana bilgisarı ABD’nde depolanacaktır.

10. Açıklamaya çalıştığım gibi F35 uçan bir bilgisayardır. Bu demektir ki uçuşa başlarken başlangıçta sisteme girebilmek için PIN koduna ihtiyacınız olacaktır. İnanmayacaksınız ama uçağı çalıştırabilmek için önce PIN kodunu yani şifrenizi gireceksiniz "iddiasındayım".

11. Sonuç; F35 ile ABD'ye bağımlılık oranı %100 olacak ve ABD istemezse deniz kaplumbağası uçurmak zorunda kalacaksınız."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
  1. ABD
  2. F35
  3. F35 savaş uçağı

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