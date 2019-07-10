Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!

Aydınlık’tan Tevfik Kadan, emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’la söyleşi yaptı. Karataş, kendisine yöneltilen, “ABD’ nin tüm tehdit ve şantajlarına rağmen S-400’lerin Türkiye’ye getirileceği tarih yaklaştı. Son gelişmeleri dikkate alarak değerlendirmeleriniz nelerdir?” sorusuna şu cevabı verdi:

2017'nin Aralık ayında Türkiye’nin S-400’leri almaya karar vermesinden sonra gelişmeler iç kamuoyunun yanısıra ABD ve NATO başta olmak üzere dünyada da yakından takip edilmeye başlandı. Sovyetler Birliği içerisinde ve Varşova Paktı’nda yer alıp daha sonra NATO üyesi olan Bulgaristan ve Slovakya ile NATO üyesi Yunanistan’ın bünyesinde Rus yapımı S-300’ler bulunduğu bilinmektedir. İlk kez bir NATO üyesi ülke Türkiye, tüm baskılara karşılık Rusya’dan S-400’leri tedarik etmeye karar verince, ABD’nin S-400 rahatsızlığı bırakın diplomasi sınırını, terbiyesizlik sınırlarını bile aşmış, tehdit ve şantajların dozu artmıştır.

“Türkiye’nin gücü diğer ülkelerle kıyaslanmaz”

NATO içerisinde bırakın Rus hava savunma sistemlerini, uçak ve diğer askeri teçhizata sahip ülkeler bulunmasına karşın, neden Türkiye Rus hava savunma sistemi almaya karar verince şiddetle engellenmeye çalışılıyor? Merak edilen bu sorunun cevabını net bir şekilde verelim, “Türkiye’nin coğrafi konumu ile kendi farkında olmasa bile mevcut ‘milli gücü’ diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar farklıdır”.

Bu karşı çıkışı üç ana başlıkta toplayabiliriz:

Birincisi NATO’da çatlak oluşması, ikincisi Türkiye’nin Avrasya’ya daha fazla yakınlaşması, üçüncüsü Türkiye’nin bu cesur tutumunun diğer ülkelere de örnek olmasıdır. Yetkililer tarafından yapılan son resmi açıklamalar ile gelişmelere bakıldığında, Aydınlık Gazetesi'ndeki yazımın yayımlanacağı hafta S-400’lerin ilk partisinin 08-12/14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Türkiye’ye geleceği anlaşılmaktadır. ABD’nin S-400’lere ilişkin uyguladığı baskı politikalarını bir egemenlik sorunu olarak gören Türk halkının büyük bölümünün tutumu ve düşüncesi, ABD destekli algılara rağmen S-400’lerin bir an önce Türkiye’ye getirilmesi şeklindedir.

Geçmişte ABD ile yaşanan krizlerde Türkiye’yi yönetenlerin çok onurlu politikalarının yanısıra genelde uyguladıkları yetersiz politikalar ile ABD’nin algı operasyonları dikkate alındığında S-400’lerin gelip/gelmemesi, gelse bile zaten hangarlarda muhafaza edileceği iddiaları, Türk halkının düşüncelerinde soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştur.

Hatta bu düşünceler o dereceye ulaşmıştır ki, S-400’lere ilişkin Türk yetkililerinin açıklamaları yerine başta ABD ve Batı kaynaklı özellikle büyük bir kısmı “algı” içeren açıklamaların bilerek/bilmeyerek tercih edildiği görülmüştür.

Akıncı Üssü S-400’ler için elverişli

S-400’ler Hava Meydan Komutanlığı-Mürted/Ankara’ya büyük nakliye uçakları ile gelecektir. Mürted (Akıncı) Üssü, S-400’ler için elverişli bir yer konumundadır. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ana üs konumundan yedek meydan durumuna getirilen Mürted, S-400’lerin ana komutanlığı olacaktır. Mürted, S-400’ler için personel eğitimleri, sistemlerin muhafaza ve bakımlarının yapılması, hava ve kara ulaşımı kolaylığının yanısıra personel ve ailelerinin iskan edilmesi açılarından, özetle her yönü ile uygun bir seçimdir.

“Google Akıncı Üssü’ne özel önem verdi”

15 Temmuz darbe girişimi sonrası internette çok sorgulandığı için arama motoru Google, Akıncı Üssü'ne “özel bir önem” vermiş, genelde yıllık aralıklarla çekip yayımlanan bölge fotoğraflarında bir öncelik yaparak Temmuz-Ekim 2016 arasında Akıncı Üssü'nün fotoğraflarını haftalık ve aylık olarak çekip yayımlamıştır. Örneğin; 28 Temmuz 2016 tarihli uydu görüntüsünde darbe girişimine katılan uçak ve helikopterlerin bir kısmı rahatlıkla görülmektedir.

“ABD uydularla izleyecek”

Sonuç olarak; S-400’lerin gelişi öncesi ve sonrası başta ABD ve İsrail olmak üzere burayı uydularla her gün özel olarak izleyecekler ve istihbarat raporları hazırlayacaklardır. Ayrıca üs etrafındaki “tarla satın almalar” için bölgesel ziyaretler artacaktır.