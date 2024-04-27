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Aktüel Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Töre’yi karşıladı... Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdi: Milli duruşa devam...
Aktüel

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Töre’yi karşıladı... Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdi: Milli duruşa devam...

Yeniakit Publisher
2024-04-27 19:38:00 -
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Töre’yi karşıladı... Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdi: Milli duruşa devam...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları çerçevesinde Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği’ni ziyaret etti. Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre’yi, Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı karşıladı.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Töre’yi karşıladı! Milli şuura sahip toplumlar aldanmaz ve aldatmaz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları çerçevesinde Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği’ni ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre’yi, Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı karşıladı.

Töre, burada yaptığı konuşmada Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın Mavi Vatan’da ve Ortadoğu’da yapmış olduğu çalışmaları takdirle izlediklerini ifade etti.

Töre, “milli şuura sahip olan insanların aldanmayacağını ve aldatmayacağını onun için de bu iradenin oluşması gerektiğini” söyledi.

Töre, kazanılan ve var olan hakların aranmasında milli şuurun Türk toplumuna yardımcı olacağını bu bağlamda Cihat Yaycı’nın önemli görevler üstlendiğini ifade etti.
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Cihat Yaycı da, Töre’yi misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Cihat Yaycı, Başkan Töre’ye kitap hediye etti.

Töre, İstanbul’da Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ni Rasim Paşa Şubesi’ni de ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları kapsamında Türkiye Emekli Subaylar Derneği Rasim Paşa Şubesi’ni de ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre Meclis Başkanı Töre’yi Şube Başkanı Selman Baysal ve gaziler karşıladı.

Töre, burada yaptığı konuşmada, Dernek binasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin başta Kıbrıs meselesi olmak üzere Türk dünyasını ilgilendiren milli konulara hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

“Emekli subayların fiziksel olarak askeri üniformayı çıkarttığını ancak fikirsel halen ülkeye hizmet ettiğini” belirten Töre, Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdiğini ve milli duruşa Türk milleti olarak devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Rasim Şube Başkanı Selman Baysal da, her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

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