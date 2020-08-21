Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları ile mücüdele etmesi Yunanistan ve Avrupa Birliği'ni (AB) rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde sadece dışırıda mücadele etmiyor. Aynı zamanda ülkedeki Yunan aşıklarıyla da mücadelesini sürdürüyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinde Amirallik rutbesinde görev almış emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin tüm barış ve uzlaşı girişimlerine rağmen uzlaşmaya yanaşmayan Yunanistan ve Dış mihraklara ses çıkartmayıp, Türkiye'nin geri adım atmasını talep etti.

Emekli bir Tuğamirale yakışmayacak sözler

Ertürk katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Girit'e bir imtiyaz tanınabilir. Ben bunları bir beyin fırtınası olarak yorumluyorum. Bunlar masada uzlaşılabilir. Sen kimseyi tanımam diyorsun. Bu itiş kakışa neden olur. Buraya küresel güçler de gelmiş. Hepsine karşı meydan okuyacak gücümüz yok. Uzlaşma demek senin bazı konularda geri çekilmen demektir." diyerek Türkiye'nin geri adım atmasını talep etti.