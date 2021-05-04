Emekli temmuz zammı ne kadar? Emekliye 2021 temmuzda ne kadar zam yapılacak?

Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3’lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46’lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları, zammı ve fark oranını tayin edecek.

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Mevcut durumda 2.46’lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

SGK, Bağkur emekli zam oranları

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak 2021’de yüzde 8,37 oranında zam aldı. En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı. Enflasyon rakamlarına göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.500 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL’ye yükseldi.