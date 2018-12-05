Emekli Rus generalden Türkiye açıklaması! 'İş birliği, sadece S-400'lerle sınırlı kalmaz'

Türkiye ve Rusya asasındaki yakın ilişki ve iş birliğine dikkat çeken Rus emekli tümgeneral ve askeri uzman Aleksandr Vladimirov, önemli açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile son bir haftada üç kez görüşmesine dikkati çeken Vladimirov, "Suriye'de Türk ve Rus askeri çevrelerin iş birliği, evrenimizde yeni bir güvenlik sisteminin oluşturma imkanı olduğunu göstermektedir. Bugün İdlib'te siyasi yönetimler tarafından askeri çevrelere verilen görevleri, buradaki askerlerin tek başına çözmelerini beklemeyecek şekilde düzenlememiz lazım" diye konuştu.

"Yeni bir askeri güvenlik oluşumu şart"

Rusya ve Türkiye'nin iyi bir diyalog kurarak, yeni dünya düzenini beraber inşa edeceğini belirten Vladimirov, "Yeni dünya mimarisinden bahsediyorsak, bu farklı dünyaların birbirlerine karşılıklı saygı duyduğu bir düzen mimarisi olmalı. Ama bugün ayrı ülkelerin harcadığı çabalardan, eski zamanda Varşova Paktı'ndan, NATO'dan daha geniş kapsamlı bir askeri güvenlik oluşumu geliştirmek gerekiyor" dedi.

"S-400'ler en iyi teknolojilerden birisi"

Ekim 2019'da ilk fazının teslim edilmesi beklenen S-400 savunma sistemlerine ilişkin Vladimirov, "Türkiye savunma ihtiyacı konusunda dünyaya açılmakta, tek bir kaynaktan değil, bütün kaynaklardan faydalanmak stratejisi izliyor. Kendi isteği üzerine alımını yapabilmektedir. Rusya'nın Türkiye önerdiği S-400'ler en iyi teknolojilerden birisi" dedi. Vladimirov, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin S-400'lerle sınırlı kalmayacağını da düşünüyor.

TürkAkımı

Rus gazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkımı projesine de değinen Vladimirov, "Türk tarafı, bu proje ile nasıl önemli bir adım atmış olduğunu idrak etmeli. Burada mesele boru değil, esas olan yeni dünya mimarisinin tesisi için atılmış bir adım olması" ifadesini kullandı.

Rusya ile iş birliği yapılmalı

Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda da, "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" isimli forumda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyledi. Alabarda, "ABD destekli" askeri darbelerin hedefinde, Türk-Rus ilişkilerini etkilemek olduğunu kaydetti. Türkiye'nin NATO temelli bir askeri anlayışı olduğunu belirten Alabarda, somut anlamda Rusya ile asker yetiştirme noktasında iş birliğine gidilmesinde yarar olduğunu söyledi.

ABD'den S-400 alımı tehditi

Diğer yandan Türkiye ve Rusya'nın yakınlaşması, ABD tarafından olumsuz karşılanıyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 15 Kasım'da Kongre'ye sunduğu Türkiye raporundan detaylar basına yansıdı. Raporda, Türkiye'nin S-400 alımının ABD-Türkiye ikili ilişkilerine ve Türkiye'nin NATO içindeki rolüne olumsuz etkisinin "kaçınılmaz olacağı" belirtilerek, "Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, PATRIOT Hava ve Füze Savunma Sistemleri, CH-47 Chinook ağır nakliye helikopteri, UH-60 Black Hawk helikopteri ve F-16 avcı uçağı da Türk alım programlarından etkilenecekler arasındadır" ifadeleri kullanılıyor.

(Milliyet)