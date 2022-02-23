2018 yılından itibaren her yıl ramazan ve kurban bayramlarında; emekli, gazi, şehit yakınları, milli sporlar, ölüm aylığı alanlar vs. ikramiye alıyordu. 2021 yılında 1000 lira olan ikramiye 1100 liraya yükseltildi. 2022 yılında ise vatandaşlar ikramiyelere bir artış yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 ramazan kurban bayramı ikramiye zam oranı:

Kulislerde bayram ikramiyelerine artış yapılacağı konuşuluyor. Ortada pek çok iddia dolaşırken bayram öncesinde ikramiyeler için bir formül hazırlığı içerisinde olunduğu ise gelen haberler arasında. Takvim’de yer alan haberde bayram ikramiyelerine yönelik üç ayrı formülün konuşulduğu bilgisi yer aldı. İşte, bayram ikramiyelerine ilişkin sözü geçen o üç formül:

1. FORMÜL: Bayram ikramiyelerine uygulanacak olan artışla ilgili olarak öne çıkan formüllerden biri enflasyon oranında artış yapılması oldu. 2021 senesinde enflasyon yüzde 36.08 olarak duyurulmuştu. Buna göre;

Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

İkramiyede yapılacak artış, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınlarına da yansıtılacak. Dul ve yetimler, hisseleri oranında ödemeden yararlanacak.

Örneğin; Emeklilerin bayram ikramiyesi bin 100 liradan yüzde 36.08'lik yıllık enflasyon yansıtılarak bin 496 lira 88 kuruşa çıkarsa, yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 122 lira 66 kuruş, yüzde 50 ölüm aylığı alana 748,44 lira ödenecek.

Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara, ikramiye bin 496 lira 88 kuruşa çıkarsa, 374,22 liralık ödeme yapılacak.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.