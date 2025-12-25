Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka kaç TL veriyor? İşte Aralık 2025 güncel promosyon listesi

2025 yılının son ayına girilmesiyle birlikte bankacılık sektöründe emekli maaş promosyonu yarışı ivme kazandı. Emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında nakit ödeme alma hakkına sahip oluyor. Bankaların sunduğu yeni tekliflerde ana promosyona ek olarak fatura talimatı, kart harcaması ve dijital kanalların kullanımı gibi kriterlerle toplam ödeme miktarları artırıldı.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü bankalara çevrildi. Kamu ve özel bankalar, 2025 yılının son kampanyalarını güncelleyerek promosyon tutarlarını 31 bin TL sınırına kadar taşıdı.

Emekli maaş promosyonlarında 2025 yılının en hareketli dönemi yaşanıyor. Kamu bankalarının başlattığı güncelleme hareketine özel bankalar rekor ödemelerle karşılık verdi. Emekliler, maaş baremlerine göre değişen nakit ödemelerin yanı sıra ek ödüllerle de kazançlarını artırıyor.

ÖZEL BANKALARDA REKOR SEVİYE: 31.000 TL’YE VARAN ÖDEME

Özel bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla nakit promosyonun yanına fatura talimatı ve kredi kartı harcama sözü gibi ek avantajlar ekledi:

QNB: Maaşını taşıyanlara 20.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kredi ve ek hesap kullanımıyla toplamda 31.000 TL ödeme imkanı sunuyor.

Yapı Kredi: Şartsız nakit promosyonu 15.000 TL olarak belirleyen banka, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik ödülleriyle toplam tutarı 30.000 TL’ye yükseltiyor.

Akbank: 15.000 TL ana promosyona ek olarak 15.000 TL nakit ödül fırsatıyla toplam 30.000 TL ödeme yapıyor.

Kuveyt Türk: Kart harcaması ve fatura talimatlarıyla birlikte emeklilere 27.500 TL’ye varan avantaj sağlıyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL nakit promosyonun yanında, bonus ve sigorta fırsatlarıyla toplam ödülü 25.000 TL’ye taşıyor.

TEB: Maaş taşıma sözüne 12.000 TL, fatura talimatlarına ise 9.000 TL ekleyerek toplamda 21.000 TL ödüyor.

KAMU BANKALARINDA GÜNCEL DURUM

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş tutarlarına göre belirlenen baremleri Aralık ayı boyunca uygulamaya devam ediyor:

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL

Ölüm Aylığı (10 bin TL altı): 5.000 TL

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken temel hususlar şunlardır:

Taahhüt Şartı: Promosyon alabilmek için seçilen bankaya 3 yıl boyunca maaş alma sözü verilmesi zorunludur.

Başvuru Kanalları: Bildirimler banka şubelerinden, mobil uygulamalardan, ATM'lerden veya e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir.

Banka Değiştirme Hakkı: Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilebilir. Bu durumda, bankada kalınan sürenin hakkı emeklide kalır, geri kalan (kullanılmayan süre) tutar iade edilir.

Maaş Baremi: İlan edilen en yüksek tutarlar genellikle en üst maaş dilimi (20.000 TL ve üzeri) içindir. Maaş azaldıkça promosyon miktarı da düşer.

PROMOSYON ALMAK CAİZ MİDİR?

Kamuoyunda merak edilen bu konuda Diyanet ve fıkıh uzmanlarının değerlendirmeleri şöyledir: Bankaların maaş müşterilerine verdiği promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam benzemese de faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu nedenle, temel ihtiyaçlarını karşılayabilenlerin bu parayı kendileri kullanmak yerine; ihtiyaç sahibi fakirlere, yetimlere veya Gazze, Sudan, Myanmar gibi mazlum coğrafyalardaki insani yardım faaliyetlerine (gıda, yakacak, barınma) yönlendirmeleri "harama yakın" olma şüphesinden kaçınmak adına daha uygun görülmektedir.