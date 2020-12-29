Emeklilere maaş bazında verilecek olan 500 lira ile 750 lira arasında 3 yıl süre ile geçerli olacak olan banka promosyon ödemeleri için banka ve finansman kuruluşlarına başvurular nasıl yapılacak Bankalara başvuru kanalları ve promosyon müracaat işlemleri hakkında bilgi almak isteyen milyonlarca emekli vatandaşımız hakkında ayrıntılar...

Promosyon başvurusu yapmak için farklı kanallar sunulmaktadır. Emekli aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emekliler için promosyon başvurusu hakkı doğmaktadır. Bunun için şube, internet ve ATM kanalları kullanılabilmektedir. Şube ve internet üzerinden promosyon başvurusu yaparak promosyon ödemelerini almak için şubeye gitmeniz halinde ilgili şartları sağlamanız kontrol edildikten sonra ödemeniz elden yapılmaktadır.

İnternet bankacılığı üzerinden de kolay bir şekilde promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra emekli maaş işlemleri sekmesine girilmesi gerekmektedir. Bu kısımda 3 yıllık emekli aylığı alma şartlarını taşıyorsanız promosyon başvurusu sekmesi açılacaktır ve bunu seçerek promosyon ödemesinin hesabınıza tanımlanmasını sağlayabilirsiniz.

Emekli promosyon başvurusu ATM'den nasıl yapılır?

Emekliler maaşlarını daha önceden sadece kamu bankalarından ya da PTT kanalı aracılığıyla alabiliyorlardı. Yakın zamanda çıkarılmış olan bir değişiklik ile birlikte artık istedikleri bankadan emekli aylıklarını alabiliyorlar. Bankalar da emekli aylığı alanların sayısı artması için çeşitli avantajlar sağlamaktadırlar. Promosyon ödemeleri de temelde emeklileri bir bankayı tercih etmeye karar verdiden bir uygulamalıdır. Emeklilere, almış oldukları emekli aylıklarına ve belirli bir süre bankadan emekli aylığı alma durumlarında bankalar 500 liradan 1000 liraya kadar promosyon ödemesi yapmaktadırlar. Promosyon ödemeleri herhangi bir başvuru yapılmadan sadece emeklinin ilgili bankada belirli bir süredir emekli aylığı alması karşılığında ödenmektedir. Bu yüzden emekliler için promosyon başvuruları nasıl yapılır merak edilmektedir.

ATM’den promosyon başvurusu da promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin tercih ettikleri bir diğer yöntemdir. SGK ile imzalanan anlaşma kapsamında ATM’den promosyon başvurusu yaparak ödeme almak mümkün olmaktadır. Promosyon ödemesi başvurusu yapmak için emekli aylığı almakta olduğunuz bankanın ATM’sine giderek banka kartı ile işlem yapmanız gerekmektedir. Banka kartını taktıktan sonra diğer işlemler kısmından emeklilik işlemleri sekmesini seçin ve buradan promosyon başvurusu kısmını seçin. Şartları sağlamanız halinde promosyon ödemesi hesabınıza tanımlanacaktır.

Eğer emekli aylığınızı taşıma yoluyla promosyon başvurusu yapmak istiyorsanız gerekli izinlerin verilmesi gerektiği için bu işlem ATM’den yapılmamaktadır. E – devlet üzerinden emekli aylığınızı almakta olduğunuz bankayı kolayca değiştirebilirsiniz. Bunun yanında banka şubesine de giderek emekli aylığı taşıma başvurusu yapabilirsiniz.

Emekli promosyonu kimler alabilir?

Emekli promosyon ödemeleri için kişiler bankaların istemiş oldukları şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartların sağlanması sonrasında ise sadece promosyon başvurusu yapmak gerekiyor. Bankalardan emekli aylığı almak için bankalar tarafından ağır şartlar talep edilmiyor. Genelde bankalar iki adet otomatik fatura ödeme talimatı ile birlikte promosyon ödemesi yapılacağını söylerken diğer bankalarda herhangi bir şart bulunmuyor.

Ancak en önemli ve tüm bankalar tarafından talep edilen ortak şart ise emekli aylığını 3 yıl boyunca kesintisiz yani başka bir bankaya taşımadan aynı bankadan almak oluyor. Bu kapsamda 3 yıllık süre tamamlandığında bir kereliğe mahsus olacak şekilde banka promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Banka promosyon ödemeleri aylık ya da sürekli olarak yapılmaz. Bu konuda bilinmesi gereken nokta bankaya emekli aylığının taşınmasının üzerinden 3 yıl geçmiş yani bu süre dolmuşsa bir kereliğe mahsus olmak üzere promosyon ödemesi yapılır. Aynı bankada tekrar 3 yılın dolmasının ardından ise yine promosyon ödemesi belirlenecek tutarlar üzerinden yapılmaktadır.