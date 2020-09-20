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Yerel Emekli polisin aracından çıkanlar şoke etti
Yerel

Emekli polisin aracından çıkanlar şoke etti

Erzurum'da, emekli bir polis memurunun aracından 60 kilodan fazla uyuşturucu çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 20:33:00 -
Emekli polisin aracından çıkanlar şoke etti

Güvenlik güçleri, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimat doğrultusunda, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından şehir genelinde uyuşturucu ticareti faaliyetleri yürütenlere ilişkin operasyonlar sürüyor.

Bugün ekipler, Erzurum – Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında bir araçta uyuşturucu buldu.

Emekli polis memuru S.N.A. idaresindeki aracı durduran ekipler, Narkotik dedektör köpeği Dük’üün desteğiyle otomobilde 60 kg 750 gr eroin buldu.

Paketler halinde saklanan eroinlerin, aracın çamurluklarına gizlendiği ortaya çıktı.

Emekli polis S.N.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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