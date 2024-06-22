Emekli polis, gaspçılarla girdiği çatışmada öldürüldü!

İstanbul Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altundaş, çalıştığı iş yerinde gaspçılar ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Altundaş'ın daha önce kanseri yendiği öğrenildi.

İstanbul Bağcılar'da özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, dün sabah saatlerinde, çalıştığı iş yerinde iki kişinin saldırısına uğradı.

GÖĞSÜNE İSABET EDEN MERMİYLE YARALANDI

Kendisini gasbetmeye çalışan iki kişi ile Altundaş arasında çatışma çıktı. Emekli polis memuru, çatışmada göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı. Saldırganlar ise kaçtı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altundaş'ın cenazesi, bugün Arnavutköy Bolluca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DAHA ÖNCE KANSERİ YENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

İki çocuk babası Avşin Altundaş'ın daha önce kanser hastalığını atlattığı öğrenildi. Öte yandan emekli polis memurunun cenazesine çok sayıda polis katıldı. Polis araçlarının sirenler eşliğinde oluşturduğu konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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