Emekli olmayı düşünen kamu işçileri Temmuz ayını beklesin mi?

Soru: Ben kamu kurumunda işçi statüsünde çalışıyorum. Emeklilik dilekçesini Haziran ayında mı yoksa Temmuz ayında mı versem maaşıma katkısı olumlu olur. İsa Z.

Cevap: Emekli maaş miktarı yönüyle emekli müracaatının Haziran veya Temmuz ayında yapılmasının önemi yok. Yani her iki ayda emekli müracaatı yapan da hem Ocak hem de Temmuz emekli zammından yararlanır. Ancak emekli başvurusunun Haziran veya Temmuz ayında yapılmasının kıdem tazminatı yönüyle bir farkı olur. Haziran ayında emekli olanın kıdem tazminatı tavanında 10.766 TL net tavan dikkate alınır. Oysa Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı önceki 6 aylık enflasyon kadar yani yaklaşık yüzde 40 kadar artarak 15.000 TL net tutara yükselir. Bu nedenle emekli olmayı düşünen kamu işçilerinin Temmuz ayını beklemeleri menfaatlerine. Emekli maaşının 15 Temmuzda başlaması için SGK’ya emekli başvurusunun 1-14 Temmuz aralığında yapılması şart. Başvuru 15 Temmuz ve sonrasına kalırsa emekli maaşının başlaması 15 Ağustos olacaktır.