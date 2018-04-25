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Emekli olması beklenen Wenger'den şaşırtan çıkış!

İngiliz ekibi Arsenal'in 22 yıllık hocası Arsene Wenger, teknik direktörlüğü bırakmayı düşünmediğini açıkladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:21
Emekli olması beklenen Wenger'den şaşırtan çıkış!

Arsene Wenger, yarın Arsenal'in Atletico Madrid'i ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçı öncesi Emirates Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulüpten ayrıldıktan sonra ne planladığına ilişkin, "Doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum. Bir süre dinlenecek miyim, bilmiyorum. Kesin olan şu ki çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

 22 YILDIR ARSENAL'İN BAŞINDA

1996'dan bu yana başkent ekibinde görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, beş gün önce yaptığı görevden ayrılma açıklamasının zamanlamasını kendinin belirlemediğini belirtti.

Londra ekibiyle Premier Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, İngiltere Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:21
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  2. İngiltere
  3. Arsene Wenger

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