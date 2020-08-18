Emekli olmak avantajlı mı?

Soru: Ben 15.10.1993 tarihinden bu yana kesintisiz Bağ-Kur sigortalısı olarak prim ödüyorum. 20.10.1967 doğumluyum. Sigorta öncesi 18 ay askerlik yaptım. Bağ-Kur sigortamı 6’ncı basamaktan başlatmıştım. Şu an aylık 1328 TL prim ödemekteyim. Askerlik borçlanarak hemen mi emekli olmalıyım yoksa bir yıl daha prim ödeyip seneye mi emekli olsan menfaatim olur? Mustafa U.

Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre 54 yaşını tamamlayacağınız 20.10.2021 tarihinde emekli olmanız mümkün. Ancak askerliğinizi sigortadan önce yaptığınız için askerliğinizin 11 ayını borçlanmanız halinde 53 yaşında ve 20.10.2020 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız ve bu ayda emeklilik dilekçesi verirseniz size 1.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere emekli maaşı bağlanır. Bu yıl emekli olmak demek 12 ay fazladan maaş almak ve aynı zamanda da 12 ay daha az Bağ-Kur primi ödemek demektir. Bu ortalama 2500 TL maaş üzerinden toplamda 33.000 TL maaş, 2.000 TL bayram ikramiyesi ve ödenecek 16.000 TL Bağ-Kur primi ile birlikte emekli olunca 51.000 TL menfaat elde edeceğiniz anlamına gelir. 11 aylık borçlanma bedeli olan 10.360 TL düşülünce borçlanarak bir sene önce emekli olmanın size katkısı 40.640 TL kazanç elde etmek olacaktır.