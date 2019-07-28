Emekli oldu self servis bahçe işine girdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünden emekli olan Yüksel Aktaş tarafından kurulan bahçede vatandaşlar istedikleri ürünleri dalından koparıp alabiliyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünden emekli olan Yüksel Aktaş 7 dönümlük arazi üzerine domates biber karpuz kavun patlıcan ekti. Ektiği sebzelerin yanı sıra 200 adet tavukla yumurta üreten Aktaş, bahçesinde doğal olarak yetiştiren ürünleri self servis şeklinde satışa sundu. Bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar istedikleri ürünleri dalından toplayarak satın alabiliyor. Sağlık memurluğundan emekli olduğu için doğal beslenmenin önemini bildiğini ve vatandaşlara doğal ürünler sattığını söyleyen Aktaş, "Sarıgöl-Tırazlar Mahallesi yolu üzerinde yedi dekarlık alanda domates, biber, karpuz, kavun, patlıcan ve 200 tavuğumla yumurtası yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim sebze ve yumurtalar günlük olarak satıyorum. Vatandaşlar artık doğal ürünleri aramaya başladılar. Çünkü doğal ürünlerin tatları başka oluyor. Bahçemize gelen vatandaşlar istedikleri ürünleri kendileri toplamakta ya da ben toplayıp çekerek satıyorum. Cuma ve salı günleri de Sarıgöl pazarında ürünlerimiz satılmakta. Yaptığım çalışmanın bir sağlıklı olarak değerini bilmekteyim. Halkın sağlığı çok önemli" dedi.