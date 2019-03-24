0553 313 94 23

Emekli öğretmen 1 kilo tohumdan bakın neler yaptı...

Rize'de, hayvancılıkla uğraşan 64 yaşındaki emekli öğretmen, kendi yemini üretmek için araştırma yaptı. 18 derece ısıdaki karanlık odada, 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretmeyi başardı.

24 Mart 2019 Pazar 15:48
Emekli öğretmen 1 kilo tohumdan bakın neler yaptı...

Rize'de hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya (64) artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma yaptı. Kaya, 18 derecelik ısıdaki karanlık odada, buğday, arpa, yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretti. Kaya, piyasa değerinin 10'da biri maliyetine ürettiği yem ile hayvanlarını besliyor.

Üretimi geliştiren Kaya, odada 1 ayda protein oranı yüksek 3,5 ton yem elde etti. Recep Kaya, piyasa değerinin 10'da biri maliyetine ürettiği yemle hayvanlarını besliyor.

"Protein oranı yüksek''

Hayvanlarının yemini kendisinin ürettiğini anlatan Recep Kaya, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırma yaptım ve 15 metrekarelik ısı yalıtımlı karanlık odada yem üretmeye başladım. 1 kilogram arpa, buğday ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogramlık yem ürettim. Hayvanlar bu yemi çok sevdi. Protein oranı yüksek. Hayvancılık da dışa bağımlı olmaktan kurtulmak için üretmeliyiz. Ben kendi yemimi kendim üretmeyi başardım, bunu herkes denemeli. Ülke, hayvancılık ve tarımla kalkınır. Bu yöntemi hayvancılıkla uğraşan herkese tavsiye ediyorum" dedi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:48
  1. Rize
  2. emekli öğretmen
  3. Buğdayçimi
  4. arpa
  5. Tohum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi’ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı bilgisini aldık."
    1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1..
    3. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu
    4. Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki..
    5. Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası
    6. Galatasaray'da yarın tarihi gün
    7. Traktör altında kalan 2 çiftçi..
    8. Erdoğan mitinge katılanların sayısını..
    9. Gördes’te çiftçiler zararlı böcekler..
    10. Futbolun sultanları karda mücadele etti
    11. İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    13. Musul’daki feribot kazası sonrası..
    14. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
    15. Başkan Mustafa Cengiz basın açıklaması..
    16. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    18. 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası..
    19. 103 kişi ölmüştü! Vali ve iki..
    20. Başkan Ataç, Türk - İş’e bağlı..
    21. Başkan Ataç engelli bireyler ile..
    22. Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı..
    23. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25..
    24. Köy basmışlardı... Ölü sayısı 134 oldu!
    25. Ermeniler Türk bayrağını indirdi..
    26. BTSO’dan otomotiv sektörü için yeni..
    27. Sivasspor, Kayserispor maçı..
    28. Karabük Belediyesinden amatör spor..
    29. "Hiç kimse İstanbul'daki 3 milyon..
    30. "Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında