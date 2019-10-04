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Emekli ne kadar zam alacak? Emekli ocakta ne kadar zam alacak

Emekli zam haberi. Memur emekli maaşı haberleri milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merak edilmekte. Son toplu iş sözleşmesi ile memur emeklisi maaşlarına belirli oranlarda zam yapıldı. Memur emekli maaşı ne kadar, memur emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni toplu sözleşmeye göre 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak. Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Ne kadar emekli maaşı alırım, emekli ne kadar zam alacak? Emekli maaşı ne kadar 2020. Sözleşmede yapılan anlaşmaya göre, altışar aylık enflasyonun beklenenden yüksek çıkması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

04 Ekim 2019 Cuma 08:43
Emekli ne kadar zam alacak? Emekli ocakta ne kadar zam alacak

Memur emekli maaşı haberleri milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merak edilmekte. Son toplu iş sözleşmesi ile memur emeklisi maaşlarına belirli oranlarda zam yapıldı. Memur emekli maaşı ne kadar, memur emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni toplu sözleşmeye göre 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak. Memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Ne kadar emekli maaşı alırım, emekli ne kadar zam alacak? Emekli maaşı ne kadar 2020. Sözleşmede yapılan anlaşmaya göre, altışar aylık enflasyonun beklenenden yüksek çıkması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

5. Dönem Toplu sözleşmesi, Kamu Hakem Kurulunun kararı ile sonuçlandı. Hakem heyetinin kararına göre 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi 2020’nin ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 4; 2021’nin ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında da yüzde 3 zam alacak. Böylece memur ve emeklilerinin maaşlarına toplamda 2020 yılında yüzde 8, 2021 yılında da yüzde 6 zam olacak. Tabi her toplu sözleşmede olduğu gibi altışar aylık enflasyonun beklenenden yüksek çıkması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

Bu zamla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2020’nin ocak ayında 2.623 liraya çıkacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.727 lira geçecek; 2020’nin temmuz ayında ise zamlı maaşı 2.728 lira olacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.837 lira geçecek. Enflasyon beklenenin üzerinde çıkarsa bu zamların üzerine bir de enflasyon farkı eklenecek. Hürriyet’ten Noyan Doğan memur emeklisi maaşlarına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Hükümet görüşmeler sırasında önce 2020 için yüzde 3.5+3, 2021 için de yüzde 3+ 2.5 zam teklif etti; ardından teklifini revize edip ilk yıl için yüzde 4+4, ikinci yıl için de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı önerdi. Sendikalar kabul etmedi, anlaşma sağlanamadı, hakem heyetine gidildi. Heyet ise hükümetin son verdiği teklifin aynısına karar verdi.

Peki, geçmiş toplu sözleşmelerde neler oldu? Geçmiş yıllardaki toplu sözleşmeleri inceledim. Sendikalar 2012’de yüzde 13, 2012’de yüzde 14 olmak üzere iki yıl için yüzde 27 zam ve enflasyon farkı talep etmişler; 2012’de 4+4, 2013’de 3+3 olmak üzere yüzde 14 zam ve enflasyon farkını kabul etmişler. 2014-2015 toplu sözleşmesinde ise her iki yıl için de yüzde 6+6 olmak üzere toplamda yüzde 24 zam ve taban aylıklara 100 lira zam talep edilmiş; 2014’de taban aylığa 175 lira zam, 2015’de de yüzde 3+3 zam, üzerine enflasyon farkında anlaşma sağlanmış. 2016-2017 toplu sözleşmeye gelince; sendikalar, 2016’da enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8+8, 2017’de yüzde 7+7 zam, üzerine taban aylıklara 150 zam istemiş; enflasyon farkı ile 2016’da yüzde 6+5, 2017’de yüzde 3+4 zamda uzlaşı sağlanmış. 2018-2019 dönemini kapsayan toplu sözleşmede ise sendikalar 2018 için yüzde 10+6, 2019 için de 10+8 zam istedi; kamunun teklif ettiği 2018 için 4+3.5, 2019 için yüzde 4+5 zam üzerinde anlaşma sağlandı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 08:43
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