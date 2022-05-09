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Ekonomi Emekli memur zammına temmuz ayında ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi

Emekli memur zammına temmuz ayında ne kadar zam yapılacak?

Emekli ve memurların gözü kulağı temmuz ayı zam oranında. Vatandaşlar maaşlarına ne kadarlık bir artış yapılacağını araştırıyor. Peki, emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Memur temmuz ayı zam oranı:

Yeniakit Publisher
2022-05-09 20:56:00 -
Emekli memur zammına temmuz ayında ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli memur zam oranı belli oldu mu?

Emekli memur zammına temmuz ayında ne kadar zam yapılacak?

Kabine toplantı 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayı zamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız." dedi.

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