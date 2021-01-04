Emekli - memur maaş zammı kaç lira oldu? SGK emelisi kaç para zam alacak? Bağkur emeklisine ne kadar zam var?

2021 yılının ilk günlerinde kamuda çalışan memur ile memur emeklisi bunun yanında SSK (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri ocak zam oranının ne olacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı kadar zam alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları da açıklanacak enflasyon oranına göre belli olacak. Milyonlarca memur ve emekli saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını bekliyor. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı da belli olacak.

Emekli - memur maaş zammı kaç lira oldu?

Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı da ocak ayında maaşa yansıtılacak. Öte yandan maaş zamları enflasyona göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emeklisi de Temmuz ayında Ocak - Haziran enflasyonuna göre yüzde 5,75 zamma hak kazanmıştı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yıl enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı almıştı. Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı almıştı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta almışlardı.