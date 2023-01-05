Emekli maaşlarını sizin için hesapladık...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile çalışan memurun maaşlarını belirleyecek olan 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemine ait tüketici enflasyon oranı TUİK tarafından yüzde 15.40 olarak açıklandı.

Bu oran Bağ-Kur ve SSK emeklilerini doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü emeklinin 2023/Ocak-Haziran dönemine ait emekli maaşı 2022 yılının Temmuz-Aralık dönemine ait altı aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.

Mevcut yasaya göre Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zammı enflasyon oranı kadar yani yüzde 15.40, memur ve memur emekli zammı da 6. Dönem Toplu Sözleşme hükmü gereği yüzde 16.48 oranında artış gösterecekti.

Her ne kadar emekli zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,40 oranında, memur ve memur emekli zammı da yüzde 16,48 oranında artış göstermesi gerekmekle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin, önceki haftalarda yaptıkları açıklamalarda; enflasyona karşı emeklilerin de asgari ücretliler gibi özel olarak korunacağı sinyallerini vermişlerdi.

Bu açıklamalar nedeniyle emekliler ve memurlar ilave zam beklentisi içine girmişti. Müjdeli haberi almak gecikmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, memur ve tüm emeklilerin maaş zammının yüzde 25 oranında olacağını açıkladı. Daha sonra zammın oranını yüzde 30 olarak artırdı.

Bu açıklamayı dikkate aldığımızda memur ve memur emeklisinin yıllık maaş artışı yüzde 85.06 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yıllık maaş artışı yüzde 84.18 oranında artmış oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 64.27 olduğunu dikkate aldığımızda memurların ve emeklilerin maaş artışı yıllık bazda enflasyonun 13 puana yakın gerçekleşti.

Yapılan zamlarla birlikte 2000 yılından önce emekli olan ve halen yüzde 4 ek ödeme ile birlikte 4.687,02 TL olan en düşük SSK maaşı Ocak ödeme döneminde ek ödeme dahil 6.093,19 TL olarak ödenecek.

Burada bazı gazetelerde sıklıkla yer alan bir hatayı da düzeltmiş olalım. 2000 ile 2008 yılları arasında emekli olanlarda 2000 öncesi emekli olanlardan daha az aylık almıyor. Yani bunlar için de en düşük aylık 6.093,19 TL

Yine 2000 yılından önce 6’ıncı basamaktan 5400 gün primle emekli olan Bağ-Kurlunun ek ödeme dahil 4.187,22 TL olan maaşı 5.443,38 TL olarak ödenecek.

Daha önce ek ödeme dahil 6.077,66 TL olan en düşük dereceden emekli olan memur emeklisinin maaşı da ek ödeme dahil 7.900,96 TL olarak ödenecek.

1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden SSK sigortalısından dolayı tek bir hak sahibi ölüm aylığı alıyorsa ek ödeme dahil en düşük 3.936,36 TL olan maaş 5.091,27 TL olarak ödenecek. İki aylık alan varsa büyük hisseli olanın 2.895,46 TL olan maaşı 3,764,10 TL’ ye küçük hisselinin 1.447,78 TL olan maaşı ise 1.882,12 TL olacak. Eşit hisseli iki hak sahibi maaşı ise 2.171,60 TL’den 2.823,08 TL’ye yükseltilecek.

Vefat eden memurun tek bir hak sahibi varsa ek ödeme dahil en düşük 4.862,13 TL olan maaş 6.320,77 TL olarak ödenecek. İki aylık alan eş ve çocuk varsa büyük hisseli eşin 3.646,59 TL olan maaşı 4.740,58 TL’ye küçük hisseli çocuğun 1.840,83 TL olan maaşı ise 393,08 TL olacak.

65 Yaş maaşı, engelli maaş ve evde bakım ücreti ödemeleri de artırılacak. Buna göre 65 yaş maaşı 1.997,72 TL ödenecek. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanın maaşı 2.392,05 TL, yüzde 40-69 arası engellinin maaşı ise 1.594,69 TL olarak ödenecek. Evde bakım ödemesi ise yüzde 25 artışla 4.336,84 TL olacak.

Kıbrıs veya Kore gazisi olup sigortalı çalışması olmayan yahut kendisinin gazi maaşı dışında başkaca bir sigorta maaşı yoksa ödenecek gazi maaşı 8.506,80 TL olacak. Bunlardan sigortalı çalışması bulunan veya sigortalılığa dayalı emekli maaşı bulunan gaziye ödenecek maaş 2.933,06 TL olacak.

Kıdem tazminatı tavanı da yüzde 25 oranında artacak. Buna göre halen net 15.254,70 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı net 19.831,12 TL olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi olanlarla SSK ve Bağ-Kur dul ve yetim maaşı alanlar aşağıdaki tabloya bakarak zamlı maaşlarının ek ödeme dahil hangi tutara yükseltilmiş olacağını görebilir.

En düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak ödenecek. Ölüm aylığı alanlar en düşük aylığın hak sahibi hissesi oranında aylık alacak. Hissesi yüzde 75 olan için ölüm aylığı en düşük 4.125 TL olacak. Hissesi yüzde 60 olan için ölüm aylığı en düşük 3.300 TL olacak. Hissesi yüzde 50 olan için ölüm aylığı en düşük 2.750 TL olacak.

Hissesi yüzde 40 olan için ölüm aylığı en düşük 2.200 TL olacak.

Hissesi yüzde 25 olan için ölüm aylığı en düşük 1.375 TL olacak.