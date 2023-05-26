Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı!

Katıldığı televizyon programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni prosedürde emekli maaşlarının temmuz ayında düzenleneceğini belirterek, "Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e gazetecilerin sorularını yanıtlarken emekli maaşlarına ilişkin de önemli mesajlar verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

''Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor.'' diyen Bakan Bilgin, şu ifadeleri kulllandı;

''7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.''

"ENFLASYON HIZLI ŞEKİLDE DÜŞÜYOR"

Enflasyonun hızla düştüğünü belirten Bakan Bilgin, ''Enflasyon hızlı şekilde düşüyor şimdi. Enflasyon kontrol altına alınmıştır. Bu yılın sonu itibariyle enflasyon hızlı şekilde düşmeye devam edecek. Enflasyona karşı da çalışanların, emekçileri koruyacak bir dizi sosyal politika uygulaması devreye soktuk. Türkiye tarihinde ilk defa 460 dolara yakın bir asgari ücret açıkladık.'' diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

''Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak'' şeklindeki soruya yanıt veren Bakan Bilgin, ''Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bu sözleşme özel sektördeki işçilere de model olarak yansıyor. Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor.'' dedi.