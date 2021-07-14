Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşları yattı mı, ne zaman verilecek 2021 (SSK-Bağ-Kur)? Emekli maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. 20 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı'nın 1.günü idrak edilecek. Emekli maaşları (aylıkları) bayram öncesi ödenecek mi?
Milyonlarca emekli vatandaş bayramdan önce maaşlarının alıp almayacağı ile ilgili detayları araştırıyorlar. Emekliler bayram öncesinde maaşlarının yanı sıra 1.100 TL emekli ikramiyesi de alacaklar. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşları ne zaman yatacak?
SSK emekli ikramiyeleri ve maaşları 13 ve 14 Temmuz tarihinde yatacak.SSK emekli aylığı alanları maaş ödeme günleri şöyle olacak;17, 18, 19, 20, 21 Temmuz tarihinde maaş alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz tarihinde maaş alanlar ise 14 Temmuz'da maaşlarını alacaklar."
Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz tarihinde alacaklar.