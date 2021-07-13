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Ekonomi Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaş ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri, temmuz ayında hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-13 00:28:00 -
Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli aylıkları ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz arasında ödenecek. Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK emekli ikramiyeleri ve maaşları 13 ve 14 Temmuz tarihinde yatacak.SSK emekli aylığı alanları maaş ödeme günleri şöyle olacak;17, 18, 19, 20, 21 Temmuz tarihinde maaş alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz tarihinde maaş alanlar ise 14 Temmuz'da maaşlarını alacaklar."

Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz tarihinde alacaklar.

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