Emekli maaşları için ikinci toplantı sonucu! Türkiye'de yeni asgari ücret belli oldu: Ücretleri, farkı, oranı katı ne oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısına dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık etti. Basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü.

RAKAM KONUŞULMADI

Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak “Bu toplantıda rakam konuşulmadı” ifadesini kullanırken, TİSK Genel Sekreteri Koç “Nihai rakam için yeniden toplanacağız” dedi.

Asgari ücret, bugün bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. turkiyegazetesi'nin aktardığı haberde: Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

BU AY İMZALAMAMIZ LAZIM

Asgari ücrete yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) düzenlenen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” konferansına katılan Bakan Bilgin, gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye’nin büyüyerek yoluna devam edeceğine olan inancını dile getiren Bilgin, büyümenin ortaya çıkardığı sorunların en önemlilerinden birinin, büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki olduğunu söyledi.

Demokratik toplumlarda bunu düzenleyecek mekanizmaların toplu pazarlık sistemi ve asgari ücret olduğuna işaret eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret, fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında. Şunu görmemiz lazım, asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve arkasından yüzde 30’un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, gerçekleştireceğimiz toplantıda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz. Bu ay içinde yasal olarak imzalamamız lazım. Bu defa da geniş bir uzlaşma ile bunu yapacağımıza inanıyorum. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız.”

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, İstanbul’da yaptığı basın açıklamasında, asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını talep etti.

EYT'DE TEKNİK SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine yönelik de açıklamalarda bulundu. Bilgin, şunları söyledi: EYT’de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz.

Asgari ücret 2023 Ocak zammı net brüt zam oranı: Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

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