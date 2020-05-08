Emekli maaşları bayram öncesi verilecek mi son dakika haberleri
Emekli aylıklarının ödemeleri 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle öne çekildi. Peki emekli maaşları ne zaman ödenecek? SGK- SSK emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? Bağkur emeklisi ne zaman maaş alacak? İşte detaylar.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz" dedi. SSK’lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta Emekli aylığı alacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.