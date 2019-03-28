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Emekli maaşları 10 gün içinde bağlanıyor

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun maaş bağlanma süresine ilişkin gazetemize yönlendirdiği soruyu cevapladı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:01
Emekli maaşları 10 gün içinde bağlanıyor

Soru: Ben ay sonunda emeklilik dilekçesi vereceğim. Esnaf Bağ-Kur maaşı bağlanacak. Geçmişte benim babama iki yılda maaş bağlanmıştı. Benim maaşımın bağlanması da bu kadar uzun sürer mi? Celal F.

Cevap: SGK artık emekli maaşlarını çok kısa sürede bağlıyor. Eğer sigortalılıkla ilgili bir sorununuz bulunmuyorsa emekli maaşları artık aynı günde hatta aynı saatte bağlanıyor. Eğer yazışma gerektirecek bir olgu varsa bu kez ortalama olarak en geç 10 gün içinde maaş bağlanıyor. Ayrıca maaşınızın bağlandığını e-devlet şifresiyle de görebilirsiniz. Maaşınız bağlanınca birikmiş aylığınızı da artık 3-5 gün içinde alabiliyorsunuz. Sizin anlayacağınız artık Yeni Türkiye’ye ayak uyduran bir SGK var.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:01
  1. emeklilik dilekçesi
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  5. maaş bağlanması
  6. SGK
  7. emekli maaşları
  8. sigortalılık
  9. e-devlet
  10. e-devlet şifresi
  11. Yeni Türkiye

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