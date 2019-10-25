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Emekli maaşının bin lirasını TSK'ya bağışladı: Milletçe neden bir kampanya başlatmıyoruz

Halkımızı Bilinçlendirme Derneği (HA-Bİ-DER) Genel Başkanı emekli öğretmen Yaşar Önbaş, maaşının bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlayarak, şu çağrıda bulundu: "Neden milletçe bir kampanya başlatmıyoruz?"

25 Ekim 2019 Cuma 21:21
Emekli maaşının bin lirasını TSK'ya bağışladı: Milletçe neden bir kampanya başlatmıyoruz

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr  

Emekli öğretmen Yaşar Önbaş, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte maaşının bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı.

"Bin lira hiçbir şey değildir ama karınca misali niyetimiz ve yerimiz belli istiyoruz." diyen Önbaş, Türk Milleti'ne de çağrıda bulundu:

'Neden milletçe bir kampanya olmasın?'

"Ben emekli öğretmenim. Halkımızı Bilinçlendirme Derneği Genel Başkanıyım. Ordumuz sınırlarımızı korumak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Daha önceki harekatlarda da olduğu gibi   şanlı ordumuzu destekliyoruz. Ordumuzun sonuna kadar arkasındayız. Bir Türk öğretmeni olarak eşimin de onayıyla emekli maaşımın bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladım. 'Neden milletçe bir kampanya olmasın?' diyerek de Türk Milleti'ne çağrıda bulunduk."  

'Dünya siyasetinde amir olacak nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz'

HA-Bİ-DER'in amacının genç nesli vatan sevdalısı olarak yetiştirmek olduğunu belirten Önbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dernek olarak çocuklarımızın eğitilmesi noktasında çalışmalarımız var. Dünya siyasetinde amir olacak nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin yeniden tarihlere lider olmasının yollarını açmak istiyoruz. Çocuklarımızın gelişimine yönelik uluslararası etkinlikler düzenledik. Projelerimiz Avrupa Birliği'nde de kabul gördü."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 21:21
  1. Ordu
  2. Yaşar Önbaş

YORUM YAZ

  • selim ustaselim usta5 sa önce
    katiliyrum, cok güzel fikir...münafiklar catlasin
  • tamertamer5 sa önce
    TSK nin paraya ihtiyaci varsa elbet verelim, ama öyle bir aciklanma yapildimida, paraya ihtiyacimiz var diye ?
  • Ünal Ünal 6 sa önce
    Olur hemde bal gibi olur yalnız kampanyaya baz emekli maaşından bin lira değil asgari ücretten fazla aylık geliri olan herkes asgari ücretten fazla olan maaşını ve gelirini devlete bağışlasın var misiniz NEDE OLSA asgari ücret yetiyor
  • SSK lı vatandaş SSK lı vatandaş 6 sa önce
    Tuzun kuru konuşursun al 1200 TL bağışla 1000tlbir ay ne yaparsın ikiyüzden söylermisin.

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