Emekli maaşının bin lirasını TSK'ya bağışladı: Milletçe neden bir kampanya başlatmıyoruz

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Emekli öğretmen Yaşar Önbaş, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte maaşının bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı.

"Bin lira hiçbir şey değildir ama karınca misali niyetimiz ve yerimiz belli istiyoruz." diyen Önbaş, Türk Milleti'ne de çağrıda bulundu:

'Neden milletçe bir kampanya olmasın?'

"Ben emekli öğretmenim. Halkımızı Bilinçlendirme Derneği Genel Başkanıyım. Ordumuz sınırlarımızı korumak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Daha önceki harekatlarda da olduğu gibi şanlı ordumuzu destekliyoruz. Ordumuzun sonuna kadar arkasındayız. Bir Türk öğretmeni olarak eşimin de onayıyla emekli maaşımın bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladım. 'Neden milletçe bir kampanya olmasın?' diyerek de Türk Milleti'ne çağrıda bulunduk."

'Dünya siyasetinde amir olacak nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz'

HA-Bİ-DER'in amacının genç nesli vatan sevdalısı olarak yetiştirmek olduğunu belirten Önbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dernek olarak çocuklarımızın eğitilmesi noktasında çalışmalarımız var. Dünya siyasetinde amir olacak nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin yeniden tarihlere lider olmasının yollarını açmak istiyoruz. Çocuklarımızın gelişimine yönelik uluslararası etkinlikler düzenledik. Projelerimiz Avrupa Birliği'nde de kabul gördü."