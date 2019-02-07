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Emekli maaşını prim günü ve sigorta matrahı belirler

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, mart ayında emekli olacak bir okurumuzun gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:53
Emekli maaşını prim günü ve sigorta matrahı belirler

Soru: Ben Mart ayında emekli olmaya hak kazanacağım. Ne kadar maaş bağlanır. Ayrıca emeklilik için Temmuz ayını beklememin maaşın yüksekliği açısından bir faydası olur mu? Ali Rıza T.

Cevap: Emekli maaşını belirleyen üç önemli parametre bulunuyor. Bunlar, sigorta prim matrahı, ödenen toplam prim günü ve ödenen primlerin hangi yıllarda olduğu. Bu her sigortalı için farklıdır. Bir sigortalının tüm çalışma dönemlerindeki yıllık prim matrahları ve prim günlerini bilmeden emekli maaş miktarı hakkında bilgi verebilmek mümkün değil. Ancak SGK’nın bağlanacak olan emekli maaşını hesaplayan bir programı bulunuyor. Sigortalılar https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine kişisel sigorta bilgilerini girerek maaşını hesaplatabilir. Aynı yıl içinde olması koşuluyla Temmuz ayında emekli talebinde bulunmanın bir önemi yok. Aynı prim günü ve sigorta matrahına göre şimdi emekli olanla Temmuz ayında emekli olan aynı maaşı alır. Temmuz ayında emekli olmanın kıdem tazminatıyla ilgisi var. Kıdem tazminatı tavanı aşan sigortalılar, Temmuz ayında emekli olmak için işten ayrılırsa Temmuz ayında yapılacak memur maaş zammı oranında daha fazla tazminata hak kazanır.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:53
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  2. Ne kadar maaş bağlanır
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  4. emeklilik için Temmuz ayını beklememin maaşın yüksekliği açısından bir faydası olur mu?
  5. Emekli maaşı
  6. parametre
  7. sigorta prim matrahı
  8. toplam prim günü
  9. emekli maaş miktarı
  10. SGK
  11. kişisel sigorta bilgileri
  12. emekli talebi
  13. prim günü
  14. sigorta matrahı
  15. kıdem tazminatı
  16. Kıdem tazminatı tavanı aşan sigortalılar
  17. memur maaş zammı

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