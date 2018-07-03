Emekli maaşına zamda önemli gelişme!

12.3 milyon emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Merak edilen Temmuz zammı bugün belli oluyor. Zam oranında belirleyici olan ise enflasyon oranı. SSK ve Bağ-kur emeklilerin zam oranını enflasyon, memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede anlaşılan oran olan yüzde 3.5 üzerine ne kadar fark alacağını yine enflasyon gösterecek. Ocak Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-kur emeklileri 7.27 zam alacak. Memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 6.77 artacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Sabah'ın haberine göre Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde de Haziran enflasyonu için yüzde 0.82 tahmini yer aldı. Bu, tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.27 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.27 enflasyon farkı oluşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek.

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde ise taban maaş bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 7.27 olursa, bin 507 lira 14 kuruşa çıkacak.

Yüzde 7.27'lik artış Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen 988,91 lira olan en düşük maaşı bin 60 lira 80 kuruşa ulaştıracak. Zam oranı yüzde 7.27 olursa en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 683 lira 74 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan bin 3 lira 61 kuruşa yükselecek.

10 YILIN REKORU

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisine göre; bugün memur ve emeklisine son 10 yılın en yüksek zammı açıklanacak. Son 10 yılın Temmuz maaş artış oranlarına bakıldığında, 2014 dışında her yıl maaş artışı yapıldığını ve maaş artış oranının en yüksek yüzde 6.92 ile 2017'de gerçekleştiği görülüyor.

2018 yılının ilk beş aylık döneminde enflasyon artış oranı yüzde 6.39 oldu. Bu oran, son 10 yılın aynı döneminde gerçekleşen en yüksek seviye. Yani Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa bu oran son 10 yıldaki en büyük zam oranı olacak.