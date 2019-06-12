0553 313 94 23

Emekli maaşı ve ikramiyeleri son dakika ne kadar artacak? 3600 ek göstere artışı son durum

Emekli maaşı ve ikramiyeleri son dakika ne kadar artacak? 3600 ek göstere son durum3600 ek gösterge bekleyen polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi görevlisi başta olmak üzere kamuda çalışanların Meclis’te. 3600 ek gösterge artışı ile emekli aylıkları hem de emekli ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge artışında, yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 1 milyon 600 binden fazla memur bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Peki 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeleri son dakika ne kadar artacak? Emekli temmuz zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:17
Emekli maaşı ve ikramiyeleri son dakika ne kadar artacak? 3600 ek göstere artışı son durum

3600 ek gösterge bekleyen polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi görevlisi başta olmak üzere kamuda çalışanların Meclis’te. 3600 ek gösterge artışı ile emekli aylıkları hem de emekli ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge artışında, yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 1 milyon 600 binden fazla memur bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Peki 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeleri son dakika ne kadar artacak?

Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin iktidar yetkililerinden alınan bilgiye göre, “Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri

Düzenlemeyle birlikte 4 meslek grubunun maaşında artış bekleniyor. Düzenlemeden, yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 1 milyon 600 binden fazla memur bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor. 

Ek gösterge nasıl hesaplanıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Bu brütten ise gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintisi ve damga vergisi kesiliyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 

3600 ek gösterge artışıyla taban aylıkları nasıl değişecek? 

Ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması halinde, yasadan önce emekli olanların emekli ikramiyesinde fark ödemesi bekenmiyor. Ancak, mevcut emekli maaşlarının güncellenmesi yasaya göre mümkün. Ek göstergenin aylık bağlama oranını değiştirmesi ile bu memurların tümünün maaşında temel alınan taban aylıklar da değişime uğrayacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2019 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını gösterecek. İlk 5 aylık rakamların açıklanması ile birlikte aşağı yukarı bu oranlarda belli oldu. Emekliler için Temmuz zammı yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğundan, emekliler heyecanla bekliyor. Ancak şimdiden ipuçları geliyor. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, şimdiden çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Böylece en düşük aylıkta 142,54 lira artış oluştu. Halen 2 bin 379 lira 59 kuruş olan en düşük maaşın 2 bin 522 lira 13 kuruşa ulaşacağı görüldü. Ancak Haziran enflasyonuna göre bu fark azalacak ya da artacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:17
  1. 3600 ek gösterge artışıyla taban aylıkları nasıl değişecek?
  2. Ek gösterge nasıl hesaplanıyor?
  3. ek gösterge cetveli
  4. 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri
  5. emeklilik ikramiyeleri
  6. emekli maaşları 2019
  7. polis 3600 ek gösterge ne zaman
  8. öğretmen 3600 ek gösterge son durum
  9. hemşire 3600 ek gösterge artışı ne zaman
  10. 2019
  11. zammı
  12. maaş zammı
  13. artisi
  14. bağkur
  15. zamlı
  16. memur maaşları
  17. kurusu kuruşuna
  18. bağkur emekli
  19. zamlari eşitlensin
  20. eşitlensin isteniyor
  21. unvanlar drv drc 2019
  22. enflasyon farkı
  23. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
  24. Emekli temmuz zam oranı
  25. Emekli temmuz zam oranı belli oldu mu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağma suçundan aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı
    1. Yağma suçundan aranan şüpheli yol..
    2. İzmir’de ruhsatsız çalışan..
    3. Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12..
    4. Galatasaray taraftarlarından kombine..
    5. Dünya Nefroloji Derneği’nin en..
    6. ANALİZ - İranlı uzmanlar Abe'den..
    7. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    8. Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini..
    9. Öğretmenlerden öğrencilere müzik..
    10. Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak..
    11. Çocuğunuzu komşununkiyle kıyaslamayın
    12. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    13. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    14. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    15. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    16. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    17. İletişimsizliği anlatan heykel..
    18. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    19. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    20. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    21. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    22. Mayıs ayının en popüler takımı..
    23. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    24. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    25. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    26. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    27. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    28. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    29. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    30. Ardahan’da heyelan paniği
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı