Emekli maaşı ve ikramiyeleri son dakika ne kadar artacak? 3600 ek göstere artışı son durum

3600 ek gösterge bekleyen polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi görevlisi başta olmak üzere kamuda çalışanların Meclis’te. 3600 ek gösterge artışı ile emekli aylıkları hem de emekli ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge artışında, yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 1 milyon 600 binden fazla memur bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Peki 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeleri son dakika ne kadar artacak?

Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin iktidar yetkililerinden alınan bilgiye göre, “Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri

Düzenlemeyle birlikte 4 meslek grubunun maaşında artış bekleniyor. Düzenlemeden, yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 1 milyon 600 binden fazla memur bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor.

Ek gösterge nasıl hesaplanıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Bu brütten ise gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintisi ve damga vergisi kesiliyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 ek gösterge artışıyla taban aylıkları nasıl değişecek?

Ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması halinde, yasadan önce emekli olanların emekli ikramiyesinde fark ödemesi bekenmiyor. Ancak, mevcut emekli maaşlarının güncellenmesi yasaya göre mümkün. Ek göstergenin aylık bağlama oranını değiştirmesi ile bu memurların tümünün maaşında temel alınan taban aylıklar da değişime uğrayacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2019 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını gösterecek. İlk 5 aylık rakamların açıklanması ile birlikte aşağı yukarı bu oranlarda belli oldu. Emekliler için Temmuz zammı yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğundan, emekliler heyecanla bekliyor. Ancak şimdiden ipuçları geliyor. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, şimdiden çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Böylece en düşük aylıkta 142,54 lira artış oluştu. Halen 2 bin 379 lira 59 kuruş olan en düşük maaşın 2 bin 522 lira 13 kuruşa ulaşacağı görüldü. Ancak Haziran enflasyonuna göre bu fark azalacak ya da artacak.