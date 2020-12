Emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı zam haberleri milyonlarca SGK, Bağkur ve memur emeklisi tarafından sorgulanmakta. Yeni yıl ile birlikte emekliler maaşlarına enflasyon oranına göre fark alacak. Bunun için 2021 emeki maaş zammı son dakika haberleri an be an takip edilmekte. TÜİK’in enflasyon oranları açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekliye ne kadar zam verileceği de belli olmakta. Peki 2021 Ocak emekli maaş zammı ne kadar? Emekiye ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı ne kadar oldu? İşçi emeklisi maaş zammı ne kadar?