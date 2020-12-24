Emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı zam ne kadar yapıldı? Emekli maaş zammı milyonlarca emekli tarafından yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon oranına göre Ocak ayı itibariyle SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak. Peki emekli maaşı belli oldu mu?

Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından Habertürk'ten Ahmet Kıvanç emekliye yapılacak zam tahminlerini yazdı. İşte, 2021 emekli maaş zammı tahminleri.2021 emekli zammı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılmaktadır. Memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırılmakta.

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına zam ne kadar?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor.